Семь десятков работников “Дальзавода” остались без работы

3 Март 2020 2020-03-03T03:47:20+03:00

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72 работника Центра судоремонта «Дальзавод» получили уведомления об увольнении по причине сокращения штата предприятия, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на сайт Федерации профсоюзов Приморского края.

С самого известного завода края будут уволены 25 представителей административно-технического персонала и 47 человек, которые трудились на рабочих специальностях. Информация о предстоящих сокращениях появилась в СМИ ещё в декабре 2019 года, но тогда упоминалось что увольнения не коснутся рабочих и речь шла об оптимизации работы управленческих структур.

Приморские профсоюзы также информируют о том, что на Дальнегорском химическом комбинате «БОР» на неопределенный срок отодвинули сокращение штата. Как известно 2182 работника предприятия в ноябре прошлого года получили уведомления о сокращении с 28 февраля. Напомним, по данным профсоюзного мониторинга, работу в Приморье в 2019 году в общей сложности потеряли 6567 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU