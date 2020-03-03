Пьяная драка убила жителя Лучегорска и отобрала 10 лет жизни его знакомого

3 Март 2020 2020-03-03T01:51:09+03:00

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Случилось все еще в декабре 2017 года в Лучегорске. В квартире Виктора (все имена изменены – прим.ред.) был Олег. Последний был изрядно пьян, поэтому не мог контролировать вспышки внезапно возникшей агрессии. В итоге конфликт перерос в драку. КАк следствие - Олег избил Виктора. Удары ногами и руками пришлись на голову и тело. От полученных травм, одна из которых – тяжелая черепно-мозговая, мужчина скончался.

Вскоре в отношении Олега следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». В августе 2019 года его признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

- С приговором не согласились осужденный и его защитник, которые обжаловали его в апелляционном порядке, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как отмечают в надзорном ведомстве, приморский суд оставил приговор в прежнем виде, а жалобы не удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU