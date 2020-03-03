Количество пьяных автоаварий на дорогах Приморья снизилось
Региональная Госавтоинспекция опубликовала статистику аварий, произошедших по вине пьяных водителей с начала года. Всего зарегистрировано 96 ДТП, в которых водители управляли автомобилями с признаками опьянения. В результате этих автоаварий 10 человек погибли, 57 — получили травмы различной степени тяжести. Повреждены 167 машин.
Несмотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность снизилась на 16%, каждое сороковое ДТП в регионе происходит по вине выпившего водителя. Больше всего таких аварий с 1 января этого года зарегистрировано в Уссурийске (16), Владивостоке (9), Артеме (8), Партизанске (8) и Находке (7).
До марта в Приморье выявлено и отстранено от управления машиной свыше полутора тысяч водителей, севших за руль пьяными, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU