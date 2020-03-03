2020-03-03T02:16:37+03:00
Общество

Дальнобойщик из Приморья плохо спрятал от пограничников партию женьшеня на 4 миллиона рублей

Теперь водителю грозит до семи лет лишения
Кристина ГРИН
Поделиться:
Теперь водителю придется заплатить крупный штраф.Теперь водителю придется заплатить крупный штраф.Фото: УМВД России по Приморскому краю
Изменить размер текста:

«Герой» этого материала 55-летний житель поселка Краскино. Он работает водителем, перевозит груз за рубеж. Работал – работал и вдруг внезапно решил пойти на преступление, используя свое служебное положение. С собой в ящик с личными вещами мужчина взял 168 корней дикорастущего женьшеня, занесенного в Красную книгу России. Дальневосточник надеялся на то, что пограничники не заметят тайник, и вскоре он неистово разбогатеет. Но плану было не суждено реализоваться. Преступление пресекли таможенники и изъяли у водителя всю партию женьшеня.

По статье «Покушение на контрабанду редких растений» полиция Хасанского района возбудила уголовное дело. Дальнобойщик уже сам во всем сознался.

- Расследование уголовного дела о контрабанде растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления. Причиненный государству экологический ущерб составил около четырех миллионов рублей, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы и внушительный штраф – до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Срок многократной визы в свободном порту Владивосток могут увеличить
Количество пьяных автоаварий на дорогах Приморья снизилось
Семь десятков работников “Дальзавода” остались без работы
Дамам из Приморья предлагают отметить 8 марта сдачей крови
Дальнобойщик из Приморья плохо спрятал от пограничников партию женьшеня на 4 миллиона рублей
Пьяная драка убила жителя Лучегорска и отобрала 10 лет жизни его знакомого
Снега не будет: о погоде во Владивостоке на 3 марта 2020 года
Поиски без вести пропавшей в Приморье красавицы прекращены
Экстренное предупреждение: синоптики Приморья сделали важное заявление о надвигающемся снежном циклоне
Режим изоляции: туристов, прибывших в Приморье из Кореи, проверяют на коронавирус
24 на 7: жители Приморья могут бесплатно заготавливать валежник круглый год
Цветы, косметика, гаджеты: рейтинг подарков в Приморье на 23 февраля и 8 марта
Огурцы и помидоры перестали пугать жителей Приморья своими ценниками
Водителя, который вытолкал из автобуса 94-летнего участника войны, оштрафовали в Приморье
Красивые мужчины в дорогих костюмах на улицах Владивостока дарили розы женщинам
Почему эксперты ВОЗ высоко оценили противоэпидемическую работу Китая?
Вторые сутки в Приморье ищут без вести пропавшую красавицу Софию
Жительницу Владивостока, выбросившую своего младенца с окна 8 этажа, признали невменяемой
Из Китая в Приморье продолжают перевозить граждан
Новые жертвы снегопада: популярная трасса во Владивосток заблокирована из-за массовых ДТП
В Приморье осудят женщину, выбросившую собаку с 5 этажа из-за ссоры с ее хозяином
Элитный кроссовер превратился в груду металла после встречи с ЗИЛом в Приморье
Владивосток встречает весну снегом и 7-балльными пробками
Масштабная эвакуация авто на Масленицу возмутила жителей Владивостока
В Уссурийске спасатели вытащили из огня мужчину
Особенный день: 29 февраля в Приморье родились 16 малышей
На днях воткнул нож в шею собутыльника: правоохранители задержали 24-летнего парня из Приморья
В первый день весны в Приморье выпадет снег