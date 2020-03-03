Дальнобойщик из Приморья плохо спрятал от пограничников партию женьшеня на 4 миллиона рублей

3 Март 2020 2020-03-03T02:16:37+03:00

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«Герой» этого материала 55-летний житель поселка Краскино. Он работает водителем, перевозит груз за рубеж. Работал – работал и вдруг внезапно решил пойти на преступление, используя свое служебное положение. С собой в ящик с личными вещами мужчина взял 168 корней дикорастущего женьшеня, занесенного в Красную книгу России. Дальневосточник надеялся на то, что пограничники не заметят тайник, и вскоре он неистово разбогатеет. Но плану было не суждено реализоваться. Преступление пресекли таможенники и изъяли у водителя всю партию женьшеня.

По статье «Покушение на контрабанду редких растений» полиция Хасанского района возбудила уголовное дело. Дальнобойщик уже сам во всем сознался.

- Расследование уголовного дела о контрабанде растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления. Причиненный государству экологический ущерб составил около четырех миллионов рублей, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы и внушительный штраф – до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU