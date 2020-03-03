Дамам из Приморья предлагают отметить 8 марта сдачей крови

3 Март 2020 2020-03-03T02:36:34+03:00

Да в этот день ждут сладкие подарки от врачей. Фото: Правительство Приморского края

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Приморский край в пятый раз становится участником донорской акции под названием «Леди Донор». Мероприятие и в этом году приурочено к празднованию Международного женского дня и пройдет 6 марта. Организаторы отмечают, что дам в этот день ждут сладкие подарки от врачей. Как отмечают в министерстве здравоохранения, цель акции – привлечь внимание к донорству.

- В преддверии 8 марта мы ждем на станции не только милых женщин, мужчины тоже смогут принять участие в акции. Но для представительниц прекрасного пола мы подготовили сладкие подарки и поздравления, – говорит главный врач краевой станции переливания крови Ольга Горева.

В пресс-службе правительства напоминают, что сдать кровь можно, если у вас есть паспорт РФ, если вам больше 18 лет, вы весите не меньше 50 килограммов и не имеете противопоказаний.

Кстати ежегодно в Приморье 23 тысячи человек сдают кровь. В прошлом году благодаря таким акциям удалось спасти жизни почти 12 тысячам жителей края

- Развитию донорства в Приморье уделяется особое внимание. Краевая станция переливания крови сегодня оснащена современным оборудованием, обеспечивающим качество и безопасность компонентов крови, совершенствуется производство и расширяется номенклатура компонентов крови, – отмечают в региональном минздраве.

Адрес краевой станции переливания крови: Владивосток, улица Октябрьская, 6. Круглосуточный телефон: 8 (423) 245-93-77.

ИСТОЧНИК KP.RU