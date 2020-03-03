Дамам из Приморья предлагают отметить 8 марта сдачей крови
Приморский край в пятый раз становится участником донорской акции под названием «Леди Донор». Мероприятие и в этом году приурочено к празднованию Международного женского дня и пройдет 6 марта. Организаторы отмечают, что дам в этот день ждут сладкие подарки от врачей. Как отмечают в министерстве здравоохранения, цель акции – привлечь внимание к донорству.
- В преддверии 8 марта мы ждем на станции не только милых женщин, мужчины тоже смогут принять участие в акции. Но для представительниц прекрасного пола мы подготовили сладкие подарки и поздравления, – говорит главный врач краевой станции переливания крови Ольга Горева.
В пресс-службе правительства напоминают, что сдать кровь можно, если у вас есть паспорт РФ, если вам больше 18 лет, вы весите не меньше 50 килограммов и не имеете противопоказаний.
Кстати ежегодно в Приморье 23 тысячи человек сдают кровь. В прошлом году благодаря таким акциям удалось спасти жизни почти 12 тысячам жителей края
- Развитию донорства в Приморье уделяется особое внимание. Краевая станция переливания крови сегодня оснащена современным оборудованием, обеспечивающим качество и безопасность компонентов крови, совершенствуется производство и расширяется номенклатура компонентов крови, – отмечают в региональном минздраве.
Адрес краевой станции переливания крови: Владивосток, улица Октябрьская, 6. Круглосуточный телефон: 8 (423) 245-93-77.
ИСТОЧНИК KP.RU