2020-03-03T03:44:31+03:00
Экономика

Срок многократной визы в свободном порту Владивосток могут увеличить

Законопроект рассмотрят сегодня, 3 марта
Константин МИХАЙЛОВ
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Свободный порт Владивосток. Фото из архива КПСвободный порт Владивосток. Фото из архива КП
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Власти собираются упростить порядок получения и увеличения срока действия многократной визы для иностранных граждан — работников предприятий территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Соответствующий законопроект был внесён Правительством России и Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками планирует его рассмотрение сегодня. Как отмечает «Парламентская газета», если документ будет одобрен, представители иностранных компаний смогут получать многократную деловую визу для въезда в Россию на срок до года. Реализация этой инициативы должна упростить работу зарубежных инвесторов в ТОРах и СПВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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