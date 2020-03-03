На Главной улице во Владивостоке произошел серьезный пожар

3 Март 2020 2020-03-03T04:57:04+03:00

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В частном доме на улице Главная во Владивостоке произошел пожар. На вызов очевидцев прибыли семеро спасателей из городской службы. Меньше, чем за час, они полностью справились с огнем. В результате пожара никто не пострадал.

Сигнал о возгорании отправили в профильную службу в 17.11. Спустя 6 минут специалисты МЧС уже были на месте.

- Из крыши здания шёл сильный дым. Было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Установили, что горит комната, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 17.58. Огонь уничтожил 19 квадратных метров внутри дома. На тушении были задействованы семь человек личного состава и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU