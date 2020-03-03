В Приморье появятся «Волонтеры Конституции»

3 Март 2020 2020-03-03T06:10:17+03:00

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Правительство Приморского края сообщило о присоединении региона к Всероссийскому общественному движению «Волонтеры Конституции». Сообщается, что активисты будут разъяснять землякам суть предлагаемых изменений, а также саму процедуру голосования, во время которой желающие смогут поделиться мнением о вносимых поправках.

Дата проведения Общероссийского голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию — 22 апреля.

Волонтеры начнут работать за две недели до этого дня. Специально для них оборудуют информационные стойки в торговых центрах, развлекательных комплексах, на вокзалах и в других местах скопления людей.

Стать «волонтером Конституции» может любой совершеннолетний житель Приморья. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта и заполнить заявку. Каждый из добровольцев пройдет специализированный курс подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU