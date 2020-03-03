2020-03-03T06:10:17+03:00
Политика

В Приморье появятся «Волонтеры Конституции»

Добровольцы помогут провести День Общероссийского голосования по вопросам закрепления поправок в основной закон Российской Федерации
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Добровольцы разъяснят поправки к Конституции РФ. Фото: архив КПДобровольцы разъяснят поправки к Конституции РФ. Фото: архив КПФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Правительство Приморского края сообщило о присоединении региона к Всероссийскому общественному движению «Волонтеры Конституции». Сообщается, что активисты будут разъяснять землякам суть предлагаемых изменений, а также саму процедуру голосования, во время которой желающие смогут поделиться мнением о вносимых поправках.

Дата проведения Общероссийского голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию — 22 апреля.

Волонтеры начнут работать за две недели до этого дня. Специально для них оборудуют информационные стойки в торговых центрах, развлекательных комплексах, на вокзалах и в других местах скопления людей.

Стать «волонтером Конституции» может любой совершеннолетний житель Приморья. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта и заполнить заявку. Каждый из добровольцев пройдет специализированный курс подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24