2020-03-03T12:35:10+03:00
Происшествия

Как в 90-е: в Уссурийске неизвестные атаковали сразу 11 такси одного бренда

В машинах повыбивали стекла, пострадавшие ищут свидетелей и записи с камер
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: инстаграм primorye_onlineФото: инстаграм primorye_online
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Сразу 11 автомобилей такси «Удача» пострадало от рук вандалов в Уссурийске. В утренние часы 2 марта неизвестные выбили у машин стекла, сообщает инстаграм-паблик primorye_online.

Владельцы таксопарка обратились к приморцам с призывом откликнуться тех, кто стал свидетелем или может предоставить видео с камер или видеорегистраторов с места происшествия. Пострадавшие машины были припаркованы по следующим адресам: ул . Вокзальная дамба, 20; ул. Ушакова, 8в; ул. Чичерина, 153; ул. Зеленского, 34; ул. Советская, 83; ул. Некрасова, 71; ул. Уссурийская, 71; ул. Кушнира, 4; ул. Раздольная, 18; ул. Ленина, 122.

В комментариях читатели предположили, что это действия конкурентов. Многие вспоминают о «лихих 90-х».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Как в 90-е: в Уссурийске неизвестные атаковали сразу 11 такси одного бренда
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