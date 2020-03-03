2020-03-03T09:27:19+03:00
Общество

Штормовое предупреждение объявил в Приморье Примгидромет

Новый циклон в ночь на 4 марта выйдет на акваторию Японского моря
Константин МИХАЙЛОВ
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Новый циклон ожидают в ПриморьеНовый циклон ожидают в ПриморьеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Подтвердился данный ранее прогноз региональной метеослужбы: на большей территории Приморья 4 и 5 марта пройдет снег. Самые интенсивные осадки ожидаются в южной половине края. Виновником непогоды станет циклон, который будет смещаться в восточном направлении вблизи южного побережья.

Как сообщает сайт Примгидромета, фон минимальных температур составит -6...-13 °С, на юге -1...-5 °С. На северо-восток снег еще не доберется и здесь воздух успеет выхолодиться до -17...-23 °С. Фон максимальных температур на большей территории -5...+2 °С.

Снег во Владивостоке также начнется ночью и усилится к утру. Днем 4 марта снег, временами сильный, сопровождающийся порывистым северным ветром, метель, гололедные явления. Температура днем 0…-2 °С.

Во время циклона синоптики рекомендуют отложить поездки на дальние расстояния и по возможности ограничить выезд на личном автотранспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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