Кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» объявил набор волонтеров

3 Март 2020 2020-03-03T11:10:51+03:00

Подготовка к мероприятию, которое пройдет во Владивостоке с 12 по 18 сентября уже началась

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Организаторы фестиваля «Меридианы Тихого» сообщили, что регистрация добровольцев, которым предстоит в дни кинофорума общаться с гостями и зрителями, продлится до 8 июня. Ежегодно устроители “Меридианов” принимают более 200 заявок от желающих стать частью команды, но только 30 человек получают шанс стать волонтером масштабного события.

«Люди в тельняшках» принимают участие в каждом этапе организации работы кинофестиваля, начиная от подготовки к церемонии открытия и встрече гостя в аэропорту и заканчивая финальным сеансом в вечер закрытия фестиваля.

Претендент на место должен быть старше 18 лет, иметь хорошую физическую форму, быть стрессоустойчивым и ответственным, свободно владеть английским языком (и желательно одним из азиатских языков) и, конечно, всем сердцем любить кино. Подробнее о том, как пройти регистрацию, можно узнать на сайте фестиваля “Меридианы Тихого”.

ИСТОЧНИК KP.RU