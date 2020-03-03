2020-03-03T11:10:51+03:00
Общество

Кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» объявил набор волонтеров

Подготовка к мероприятию, которое пройдет во Владивостоке с 12 по 18 сентября уже началась
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Закрытие Pacific Meridian 2019. Фото: сайт фестиваляЗакрытие Pacific Meridian 2019. Фото: сайт фестиваля
Изменить размер текста:

Организаторы фестиваля «Меридианы Тихого» сообщили, что регистрация добровольцев, которым предстоит в дни кинофорума общаться с гостями и зрителями, продлится до 8 июня. Ежегодно устроители “Меридианов” принимают более 200 заявок от желающих стать частью команды, но только 30 человек получают шанс стать волонтером масштабного события.

«Люди в тельняшках» принимают участие в каждом этапе организации работы кинофестиваля, начиная от подготовки к церемонии открытия и встрече гостя в аэропорту и заканчивая финальным сеансом в вечер закрытия фестиваля.

Претендент на место должен быть старше 18 лет, иметь хорошую физическую форму, быть стрессоустойчивым и ответственным, свободно владеть английским языком (и желательно одним из азиатских языков) и, конечно, всем сердцем любить кино. Подробнее о том, как пройти регистрацию, можно узнать на сайте фестиваля “Меридианы Тихого”.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в 90-е: в Уссурийске неизвестные атаковали сразу 11 такси одного бренда
«Мужики, вы чего? Закройте окно»: Иван Ургант пошутил про порно-масленицу в Приморье
4 тяжелых несчастных случая на производстве зарегистрировано в Приморье на прошлой неделе
Кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» объявил набор волонтеров
Экстренно севший в Хабаровске самолет уже осмотрели, бомбы не обнаружено
Штормовое предупреждение объявил в Приморье Примгидромет
Экс-куратор Приморского океанариума получил 12 лет колонии
В Приморье появятся «Волонтеры Конституции»
Коронавирус и политический вирус: мнение востоковеда Юрия Тавровского
На Главной улице во Владивостоке произошел серьезный пожар
Срок многократной визы в свободном порту Владивосток могут увеличить
Количество пьяных автоаварий на дорогах Приморья снизилось
Семь десятков работников “Дальзавода” остались без работы
Дамам из Приморья предлагают отметить 8 марта сдачей крови
Дальнобойщик из Приморья плохо спрятал от пограничников партию женьшеня на 4 миллиона рублей
Пьяная драка убила жителя Лучегорска и отобрала 10 лет жизни его знакомого
Снега не будет: о погоде во Владивостоке на 3 марта 2020 года
Поиски без вести пропавшей в Приморье красавицы прекращены