«Мужики, вы чего? Закройте окно»: Иван Ургант пошутил про порно-масленицу в Приморье

3 Март 2020 2020-03-03T12:25:55+03:00

Иван Ургант упомянул Приморье в своем выпуске. Скрин из видео шоу "Вечерний Ургант"

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Иван Ургант 3 февраля на своем вечернем шоу сострил про порно-масленицу в Приморье. В рубрике в самом начале выпуска он обычно рассказывает только самые интересные новости в мире.

- В Приморье во время празднования масленицы показали фильм для взрослых, - рассказал Иван. - Причем, знаете, такой фильм еще для взрослых выбрали… В котором, ну, как бы… Мужчины ждали, ждали женщин, но не дождались.

Шутку про гейское порно подхватил и его соведущий Дмитрий Хрусталев.

- Фильм очень напоминает о замечательной масленичной традиции – «Стенка на стенку».

После того, как люди засмеялись Иван Ургант вставил еще одну реплику.

- А, с другой стороны, люди и не удивились этому видео на здании администрации, просто крикнули: «Мужики, вы чего? Закройте окно, заболеете».

Шутка прозвучала на шестой минуте 1257 выпуска.

Напомним, местные жители, примерно половина села, успели заснять на видео происходящее на Масленицу. Сразу после казуса правоохранители объявили о возбуждении уголовного дела, и быстро поймали первого подозреваемого. Им оказался 18-летний парень по имени Егор.

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ИСТОЧНИК KP.RU