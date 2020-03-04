В АО «Восточный Порт» названы победители конкурса детского творчества «Разноцветные истории о Восточном»

4 Март 2020 2020-03-03T13:39:04+03:00

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В АО «Восточный Порт» сегодня подвели итоги выставки детского художественного творчества «Разноцветные истории о Восточном». Для сотрудников предприятия и их семей конкурс стал доброй традицией – в этом году на девятый по счёту смотр художественной самодеятельности свои работы представили 42 участника от 7 до 16 лет – дети работников стивидорной компании и учащиеся изостудий и кружков микрорайона Врангель.

Выставку в этом году традиционно посвятили дню рождения «Восточного Порта», который на предприятии отмечают в конце февраля, а также 75-й годовщине Великой Победы. В своих рисунках и поделках ребята отобразили повседневную работу Порта – грейферы, портовые краны, буксиры, железнодорожные составы и гигантские балкеры у причалов. Вспомнили юные художники экологические акции, праздники и корпоративные мероприятия, в которых принимали участие вместе со взрослыми.

Плохих Мария - Ветер

Отдельным конкурсом рассматривались работы, посвящённые 75-летию Победы. В своём творчестве ребята отобразили самые яркие и известные символы Великой Отечественной войны – штурм Берлина весной 45-го, памятник Неизвестному солдату на Красной площади, георгиевские ленты и боевые награды, а также празднование 9 Мая во Врангеле, колонны Бессмертного полка и чествование ветеранов.

Жюри оценивало конкурсные работы на соответствие заявленной теме, оригинальность, владение основами художественной техники и качество исполнения. В трёх возрастных категориях в номинациях «Живопись и графика» и «Декоративно-прикладное творчество» выбрали по три финалиста. Все участники получили памятные дипломы и наборы для дальнейшего творчества – краски, фломастеры, наборы кистей, альбомы, пастель, обучающие книги по рисованию.

– Главная задача «Разноцветных историй о Восточном» – знакомство детей-участников конкурса с работой крупнейшего предприятия на Дальнем Востоке – АО «Восточный Порт» – через профессию своих родителей. Взрослые рассказывают, кем они работают в Порту, а дети рисуют своих родителей на рабочем месте, – отметила представитель жюри Ирина Бальзина. – Дополнительно конкурс способствует укреплению семейных отношений через совместное творчество детей и родителей, формированию уважительного отношения к работе портовика, приобщению к истории предприятия, а также ознакомление жителей с социальной политикой АО «Восточный Порт».

День победы

Победители конкурса детского творчества «Разноцветные истории о Восточном»

Богданова Ксения, 7 лет

Морозов Ярослав, 10 лет

Морозов Георгий, 14 лет (номинация «К 75-летию Победы»)

Доценко Полина, 14 лет

Батрак Ксения, 8 лет

Кульшова Маргарита, 7 лет (номинация «К 75-летию Победы»)

Веснина Мария, 11 лет (номинация «К 75-летию Победы»)

Реутова Василина, 11 лет

Абдулмеджидова Луиза, 12 лет

Титоренко Василина, 14 лет

Рыкова Ангелина, 12 лет (прикладное творчество)

Богданов Михаил, 15 лет

Специальный приз - Шабалкина Таисия, 5 лет («К 75-летию Победы», прикладное творчество).