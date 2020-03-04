2020-03-04T01:02:07+03:00
Происшествия

Амурчанин убил в Приморье приятеля во время пьяных разборок

Мужчина несколько раз ударил оппонента ножом в грудь
Милана СОКОЛ
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Убийство случилось в городе Большой КаменьУбийство случилось в городе Большой КаменьФото: Милана СОКОЛ
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Настоящей трагедией закончились посиделки в Приморье. Наличие алкоголя и вспыльчивый характер 42-летнего жителя Амурского области сделали его главной фигурой уголовного дела. Мужчину подозревают в убийстве его приятеля.

Труп 48-летнего приморцы нашли водной из квартиры дома в Большом Камне. По сообщению пресс-службы следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю, на теле были явные следы насильственной смерти.

Подозреваемого в жестокой расправе над приятелем удалось задержать. Амурчанин уже признался в совершении им убийства. Мужчина рассказал, что во время застолья между ними возник конфликт. Решить дело мирным путем не вышло, и гость схватился за нож. Разгоряченный алкоголем нападавший удар оппонента несколько раз в грудь.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Мужчине, лишившего человека жизни, грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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