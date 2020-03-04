Уже 7 баллов: Владивосток сковали мощные пробки

4 Март 2020 2020-03-04T02:26:44+03:00

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С самого утра столица Дальнего Востока скована транспортными заторами. Масштабные пробки наблюдается в различных районах города. Сервис «Яндекс» оценивает загруженность дорог в твердые 7 баллов. Не исключено, что из-за сильного снега к вечеру в городе начнется еще более серьезный транспортный коллапс.

Согласно дорожной карте, больше всего движение осложнено в Первореченском и Ленинском районах Владивостока.

Мощный транспортный затор практически во всех направлениях на Луговой. Пробка на Ивановской в сторону центра и на Баляева. Стоит Спиридонова и Шипеткова.

Крайне медленно движется транспорт с Сабанева в сторону Баляева, а оттуда на Рудневский мост. В обратном направлении пробка по Выселковой.

Скованы пробками Котельникова, 3-я Рабочая, Народный и проспект Красного Знамени. Затор на Шилкинской и Всеволода Сибирцева. Замерли в ожидании движения автомобилисты на Гоголя и кольце «Фуникулера».

По сообщениям автомобилистов, транспортный затор сковал Нейбута в направлении центра города.Также в сторону центра простаивает Чуркин. Огромная пробка начинается с Олега Кошевого продолжается по Золотому мосту и заканчивается лишь после гостинок на Некрасовской.

Транспорт также движется крайне медленно, начиная от въезда в город – на «Заре» и вплоть до «Моргородка».

Уровень загруженности Владивостока достиг 7 баллов

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ИСТОЧНИК KP.RU