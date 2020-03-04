Владивостокский толстый кот Виктор сегодня вновь полетит авиарейсом

4 Март 2020 2020-03-04T06:07:50+03:00

Из-за двух лишних килограммов Витя едва не попал в багажное отделение. Фото: страница Михаила Галина на Facebook

Домашний питомец и его хозяин примут участие в одной из самых крупных выставок кошек в Европе

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Михаил Галин, владелец знаменитого животного 2 марта уже сообщал, что получил приглашение поучаствовать в юбилейной выставке кошек “Кэтсбург”, которая в десятый раз состоится в Москве 7 и 8 марта. В соревновании примут участие более 1000 кошек 50 различных пород из лучших питомников России и зарубежья. Теперь в своем аккаунте фейсбук Галин рассказал, что до московской выставки ему и коту предстоит побывать с 4 по 6 марта в Новосибирске. А после визита в столицу хозяин и четвероногий "бро" отправятся в Казань. «Кот Виктор полетит в салоне самолёта одной из дружественных авиакомпаний», - пишет Михаил.

На выставке «Кэтсбург» на территории международного выставочного центра «Крокус Экспо» Виктору планируют вручить премию «Кот года» и у него даже будет личный маленький стенд. «Там же на выставке пройдёт пресс-конференция, посвящённая необходимости изменений правил авиаперевозки», — сообщил Галин.

Мужчина и кот прославились на весь мир в ноябре прошлого года, когда животное, потребовали сдать в багаж, не пустив в салон авиалайнера рейса Шереметьево — Владивосток из-за веса, превышающего установленные нормативы. Однако, владелец кота сумел обойти контроль на посадке и все же провез Виктора в пассажирском салоне. История с толстым котом вызвала общественный резонанс.

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ИСТОЧНИК KP.RU