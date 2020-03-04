Во второй половине дня непогода усилится

4 Март 2020 2020-03-04T06:11:39+03:00

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Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал, что циклон, влияющий на погоду Приморья, пройдет над территорией Северной Кореи, к обеду выйдет на акваторию Японского моря, а далее направится к острову Хоккайдо.

Как и прогнозировалось, пик осадков придется на вторую половину дня. Будет наблюдаться сильный снег, метель и порывистый ветер. Снегопад может закончиться уже в первой половине предстоящей ночи.

В конце недели, 7 марта, пройдут небольшие смешанные осадки, связанные с теплым фронтом. 8 и 9 марта во всем крае будут наблюдаться положительные температуры с большой вероятностью тумана. В ночь на 10 марта, с прохождением холодного фронта возможен дождь, который перейдет в снег. Следующий атмосферный фронт может проходить над краем 13-14 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU