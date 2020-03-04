Самую крутую дорогу Владивостока перекрыли, а большегрузам запретили въезд на объездную

4 Март 2020 2020-03-04T06:13:33+03:00

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Снегопад, который начался во Владивостоке еще ночью, значительно осложнил движение транспорта в городе. Столицу Приморья с утра сковали 7-балльные пробки. Из-за ухудшения погодных условий уже перекрыт самый крутой спуск в городе – по улице Капитана Шефнера. Также ограничено движение большегрузов по объездной трассе.

Спуск по бетонной дороге с проспекта Красоты на Авангард в среду перегородили блоками. Из-за сильного уклона трассы ездить здесь в снегопад небезопасно. По сообщению пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, частичное ограничение движения введено и на участке трассы «поселок Новый – Де-Фриз – Седанка». На объездную не пускают большегрузы. На дороге с обилием затяжных поворотов выставлены дополнительные наряды ДПС.

– В зависимости от погодных условий и состояния дорожного полотна руководством ГИБДД Владивостока будет решаться вопрос об ограничении движения на проблемных участках дорог, а также о привлечении дополнительных сил и средств для обеспечения безопасности дорожного движения, – отметила пресс-служба ведомства.

Приморцам настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте и по возможности не покидать пределы населенных пунктов. 4 и 5 марта в регионе ожидается снег, местами очень сильный. В крае объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU