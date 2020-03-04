"Маршал Геловани" отправился из Владивостока к Антарктиде

4 Март 2020 2020-03-04T04:50:51+03:00

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Гидрографическое судно Тихоокеанского флота "Маршал Геловани" вышло из Владивостока в дальний поход к Антарктиде, сообщил журналистам представитель ТОФ Николай Воскресенский. Поход посвящен 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

Плавание проходит при поддержке Русского географического общества и продлится более трех месяцев. За это время судно посетит порты Австралии, Малайзии, Филиппин и Южной Кореи. На переходе морем и в районе Антарктиды специалисты Тихоокеанского флота осуществят промер глубин, проведут ряд попутных исследований.

"Планируется, что в море Дюрвиля "Маршал Геловани" встретится с океанографическим исследовательским судном Балтийского флота "Адмирал Владимирский", которое с 3 декабря прошлого года участвует в кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России", - отметил Воскресенский.

ИСТОЧНИК KP.RU