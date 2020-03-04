2020-03-04T06:01:34+03:00
Общество

Мэрия Владивостока рекомендует сократить рабочий день

Синоптики прогнозируют усиление снега и порывов ветра
Константин МИХАЙЛОВ
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Непогода во Владивостока по прогонозам синоптиков усилитсяНепогода во Владивостока по прогонозам синоптиков усилитсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Администрация Владивостока через официальный сайт обратилась к руководителям городских предприятий и порекомендовала сократить сегодня, 4 марта, рабочий день.

- Важно, чтобы работодатели понимали, что людей нужно отпустить домой до усиления снега. Существенное ухудшение погодных условий ожидается к 16 часам. Чтобы город не сковали пробки в вечерний час пик, желательно к этому времени дороги по максимуму освободить от личного автотранспорта, - отметил заместитель начальника управления дорог и благоустройства городской администрации Максим Акульшин.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день, высота снежного покрова составит больше 10 сантиметров. Из-за сильного ветра возможна метель, а на дорогах - гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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