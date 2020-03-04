2020-03-04T06:06:11+03:00
Общество

Многоквартирный дом для бюджетников появится на улице Сабанеева во Владивостоке

Квадратный метр жилья в новом здании стоит 75 тысяч рублей
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: сайт Правительства Приморского краяФото: сайт Правительства Приморского края
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АО «Корпорация развития жилищного строительства» заключила договор генерального подряда с жилищно-строительным кооперативом «Радость» на строительство 255-квартирного жилого дома во Владивостоке. В пресс-службе Правительства Приморского края отметили, что в состав членов ЖСК «Радость» входят работники бюджетной сферы в области здравоохранения, образования, культуры и многодетные семьи.

Представители корпорации в свою очередь заявили, что участники строительного кооператива приобретут жилье в строящемся здании по 75 тысяч рублей за квадратный метр. Новый дом будет возведен в районе многоэтажного «крейсера» по адресу Сабанеева, 22. Земельный участок под строительство площадью почти 78 тысяч квадратных метров получило АО «ДОМ.РФ».

В середине февраля Губернатор Олег Кожемяко на встрече с ассоциацией застройщиков Владивостокской агломерации пообещал помогать социальной и инженерной инфраструктурой тем инвесторам, которые снизят стоимость квадратного метра жилья и предложат цену до 70 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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