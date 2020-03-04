Приморцы вербуют собственных друзей и родственников, чтобы заработать «легкие деньги»

4 Март 2020 2020-03-04T06:25:51+03:00

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Новая финансовая игра «Пирамида» через социальные сети захватила и Приморье. В попытке заработать легкие деньги, местные жители, не отставая от других россиян, убеждают своих друзей и родственников участвовать. Сами того не подозревая, они вовлекают друг друга мошенническую схему.

Заходя в «Пирамиду», участник, условно Дмитрий (см. на картинке), как и другие новички попадает в оранжевый столбик. Чтобы играть он должен один раз заплатить деньги. В основном участие стоит порядка 2 400 рублей. Эту сумму Дмитрий отправляет на банковскую карту Сергею из синего столбика. После того, как на оранжевом цвете наберется восемь игроков, вместе с Дмитрием, и все они осуществят денежный перевод, Сергей выходит из игры. Остальные же участники продвигаются справа налево на один столбик вперед. То есть, Алексей оказывается на синем цвете, как и Элина. Далее они делят всех игроков пополам и забирают их к себе (создают беседу в мессенджере). Так как все участники продвигаются на деление, то оранжевый столбик вновь становится пустым. Соответственно, открывается поиск новых восьми игроков.

Приморцы на своих страницах в соцсетях рисуют схемы, демонстрирующие достижения каждого игрока, и выставляют скрины о якобы успешных операциях. Но так ли все на самом деле рассказал член Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю Александр Ивашкин.

Как говорит эксперт, все участники, вступившие в эту игру – вербовщики. Они ведь уже внесли взнос и теперь ждут, когда получат свои заветные денежки от такой «инвестиции». Но получат они ее лишь в том случае, если первоначальный «игрок» приведет к себе восьмерых новичков. Лидера в этой «Пирамиде» нет. Есть организаторы и держатели денег, причем в одном лице. Любая пирамида должна показывать, что приносит доход, особенно в первое время. А далее, когда поток новых игроков и денег иссякнет, закончится сначала история с доходностью, а затем и сама игра.

Полицейские также отмечают, что подобные действия административно наказуемы – статья 14.62 КоАп. Граждан, занимающихся подобными махинациями, могут оштрафовать на сумму от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, должностных лиц - от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, а юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU