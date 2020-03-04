В Приморье презентовали новые школьные автобусы в снегопад

4 Март 2020 2020-03-04T08:02:02+03:00

Ключи от машин вручили водителям на центральной площади Владивостока, откуда они поехали в 12 муниципалитетов

Изменить размер текста: A A

Школьные автобусы марки ПАЗ отправятся в Артемовский, Находкинский, Лесозаводский и Уссурийский городские округа, Дальнереченский, Лазовский, Надеждинский, Пожарский, Спасский, Хасанский, Хорольский и Яковлевский районы. Новенький транспорт предназначен для подвоза детей из отдаленных сел на занятия в районные школы. Все автобусы оборудованы программно-аппаратным средством ГЛОНАСС и тахографом.

В пресс-службе краевого правительства заверили, что машины подходят для эксплуатации в удаленных районах, районах крайнего севера и условиях сельской местности. Проверить ходовые качества техники в условиях снегопада водители смогли сразу после вручения ключей.

По данным министерстве образования Приморья, на сегодня организованный подвоз детей в школы есть в 33 муниципальных образованиях из 34. На маршруты ежедневно выходят 269 автобусов, которые доставляют в школы более 10 тысяч учащихся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.

ИСТОЧНИК KP.RU