2020-03-04T08:02:02+03:00
Общество

В Приморье презентовали новые школьные автобусы в снегопад

Ключи от машин вручили водителям на центральной площади Владивостока, откуда они поехали в 12 муниципалитетов
Константин МИХАЙЛОВ
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Школьные автобусы для муниципалитетов. Фото: сайт Правительства Приморского краяШкольные автобусы для муниципалитетов. Фото: сайт Правительства Приморского края
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Школьные автобусы марки ПАЗ отправятся в Артемовский, Находкинский, Лесозаводский и Уссурийский городские округа, Дальнереченский, Лазовский, Надеждинский, Пожарский, Спасский, Хасанский, Хорольский и Яковлевский районы. Новенький транспорт предназначен для подвоза детей из отдаленных сел на занятия в районные школы. Все автобусы оборудованы программно-аппаратным средством ГЛОНАСС и тахографом.

В пресс-службе краевого правительства заверили, что машины подходят для эксплуатации в удаленных районах, районах крайнего севера и условиях сельской местности. Проверить ходовые качества техники в условиях снегопада водители смогли сразу после вручения ключей.

По данным министерстве образования Приморья, на сегодня организованный подвоз детей в школы есть в 33 муниципальных образованиях из 34. На маршруты ежедневно выходят 269 автобусов, которые доставляют в школы более 10 тысяч учащихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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