В Приморье презентовали новые школьные автобусы в снегопад
Школьные автобусы марки ПАЗ отправятся в Артемовский, Находкинский, Лесозаводский и Уссурийский городские округа, Дальнереченский, Лазовский, Надеждинский, Пожарский, Спасский, Хасанский, Хорольский и Яковлевский районы. Новенький транспорт предназначен для подвоза детей из отдаленных сел на занятия в районные школы. Все автобусы оборудованы программно-аппаратным средством ГЛОНАСС и тахографом.
В пресс-службе краевого правительства заверили, что машины подходят для эксплуатации в удаленных районах, районах крайнего севера и условиях сельской местности. Проверить ходовые качества техники в условиях снегопада водители смогли сразу после вручения ключей.
По данным министерстве образования Приморья, на сегодня организованный подвоз детей в школы есть в 33 муниципальных образованиях из 34. На маршруты ежедневно выходят 269 автобусов, которые доставляют в школы более 10 тысяч учащихся.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.
ИСТОЧНИК KP.RU