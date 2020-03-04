На Международной выставке Vladivostok Boat Show 2020 будет работать лекторий

4 Март 2020 2020-03-04T08:00:49+03:00

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С 22 по 24 мая, в дни работы 12-ой Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xll, для всех желающих будет доступен новый формат коммуникаций - лекторий.

Организаторы сообщают, что уже сегодня они готовы раскрыть некоторые форматы работы, в числе них: тематические лекции, презентации и мастер-классы. Подробное расписание лектория, список тем и спикеров будут опубликованы на сайте Vladivostok Boat Show, а мы пока сообщаем, чего точно следует ожидать:

- презентации новых катеров и катамаранов;

- лекции от ведущих специалистов водномоторной индустрии;

- мастер-классы на тему яхтинга и детского парусного спорта;

- открытые уроки по работе со специальным оборудованием;

- интерактивные мероприятия и мини-соревнования для всех желающих.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Мероприятие традиционно станет большим праздником, который каждый год собирает целые семьи! Каждый найдет себе занятие по интересам!

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму.

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2019 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5 000 человек.