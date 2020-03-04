Обстановка накаляется: нерусские водители устроили драку после ДТП во Владивостоке
Сосредоточение «Приусов» в районе «Покровского парка» – не встреча автоклуба, а скорее всего, итог ДТП. Как сообщают очевидцы, водители не только не смогли поделить проезд на одной из главных дорог, но и устроили потасовку. Драка разгоряченных мужчин попала на видео.
Два автомобилиста в разгаре дня решили выяснить отношения прямо на дороге. Выходцы из ближнего зарубежья не смогли урегулировать вопрос мирным путем, и перешли от словесной перепалки к кулачному бою. По всей вероятности, о составлении европротокола придется забыть. Не исключено, что разбирать спорное ДТП будут сотрудники ГИБДД, у которых сегодня дел невпроворот.
Автомобилисты подрались на дороге во Владивостоке.Видео: dps.control
Из-за снегопада дороги Владивостока скованы массовыми авариями. Особенно сложная обстановка на крутых спусках и подъемах. К вечеру ожидается транспортный коллапс.
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ИСТОЧНИК KP.RU