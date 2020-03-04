2020-03-04T09:49:59+03:00
Происшествия

Обстановка накаляется: нерусские водители устроили драку после ДТП во Владивостоке

Автомобили заблокировали проезд по одной из главных дорог [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Разгоряченные мужчины решили выяснить отношения на кулаках.Фото:print screen видеоРазгоряченные мужчины решили выяснить отношения на кулаках.Фото:print screen видео
Изменить размер текста:

Сосредоточение «Приусов» в районе «Покровского парка» – не встреча автоклуба, а скорее всего, итог ДТП. Как сообщают очевидцы, водители не только не смогли поделить проезд на одной из главных дорог, но и устроили потасовку. Драка разгоряченных мужчин попала на видео.

Два автомобилиста в разгаре дня решили выяснить отношения прямо на дороге. Выходцы из ближнего зарубежья не смогли урегулировать вопрос мирным путем, и перешли от словесной перепалки к кулачному бою. По всей вероятности, о составлении европротокола придется забыть. Не исключено, что разбирать спорное ДТП будут сотрудники ГИБДД, у которых сегодня дел невпроворот.

Автомобилисты подрались на дороге во Владивостоке.Видео: dps.control

Из-за снегопада дороги Владивостока скованы массовыми авариями. Особенно сложная обстановка на крутых спусках и подъемах. К вечеру ожидается транспортный коллапс.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работник одного из баров Владивостока подрабатывал драгдилером
Почти смог: дорогущий джип разбился на глазах у очевидцев во Владивостоке
22 летательных аппарата будут участвовать в параде Победы во Владивостоке
Обстановка накаляется: нерусские водители устроили драку после ДТП во Владивостоке
Ближайшей ночью циклон уйдет из Приморья
В Приморье презентовали новые школьные автобусы в снегопад
На Международной выставке Vladivostok Boat Show 2020 будет работать лекторий
Приморцы вербуют собственных друзей и родственников, чтобы заработать «легкие деньги»
Многоквартирный дом для бюджетников появится на улице Сабанеева во Владивостоке
Мэрия Владивостока рекомендует сократить рабочий день
"Маршал Геловани" отправился из Владивостока к Антарктиде
Во второй половине дня непогода усилится
Самую крутую дорогу Владивостока перекрыли, а большегрузам запретили въезд на объездную
Владивостокский толстый кот Виктор сегодня вновь полетит авиарейсом
Уже 7 баллов: Владивосток сковали мощные пробки из-за снегопада