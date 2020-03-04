Обстановка накаляется: нерусские водители устроили драку после ДТП во Владивостоке

4 Март 2020 2020-03-04T09:49:59+03:00

Автомобили заблокировали проезд по одной из главных дорог [видео]

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Сосредоточение «Приусов» в районе «Покровского парка» – не встреча автоклуба, а скорее всего, итог ДТП. Как сообщают очевидцы, водители не только не смогли поделить проезд на одной из главных дорог, но и устроили потасовку. Драка разгоряченных мужчин попала на видео.

Два автомобилиста в разгаре дня решили выяснить отношения прямо на дороге. Выходцы из ближнего зарубежья не смогли урегулировать вопрос мирным путем, и перешли от словесной перепалки к кулачному бою. По всей вероятности, о составлении европротокола придется забыть. Не исключено, что разбирать спорное ДТП будут сотрудники ГИБДД, у которых сегодня дел невпроворот.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764431" frameborder="0"></iframe> Автомобилисты подрались на дороге во Владивостоке.Видео: dps.control

Из-за снегопада дороги Владивостока скованы массовыми авариями. Особенно сложная обстановка на крутых спусках и подъемах. К вечеру ожидается транспортный коллапс.

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ИСТОЧНИК KP.RU