Ближайшей ночью циклон уйдет из Приморья

4 Март 2020 2020-03-04T09:00:28+03:00

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Как сообщил Примгидромет, ночью ненастье сместится в Сангарский пролив, снегопады в крае начнут уменьшаться. Минимальные температуры воздуха станут выше, чем накануне.

В четверг днем вихрь окончательно уйдет в Тихий океан. Атмосферное давление над Приморьем будет расти. Появятся прояснения, столбики термометров на большей территории региона поднимутся выше нулевой отметки, лишь местами будут слабоотрицательные температуры. Снег начнет таять.

Во Владивостоке ночью сильный северный ветер понизит температуру воздуха до -4...-6 °С, выпавший снег заледенеет. Завтра, 5 марта в краевом центре сохранится ветреная погода, но максимальная температура воздуха будет выше, чем сегодня. Также начнется таяние снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU