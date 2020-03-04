22 летательных аппарата будут участвовать в параде Победы во Владивостоке
В воздушной части парада в честь 75-летия Победы во Владивостоке запланировано участие 22-х летательных аппаратов Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, сообщает Минобороны России.
Морскую авиацию ТОФ будут представлять 14 самолетов и вертолетов. Остальные летательные аппараты для праздника выделят ВВС и ПВО Восточного военного округа. Предварительно планируется, что над столицей Приморского края пролетят дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35 и Су-30СМ, а также палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8.
Летчики будут взлетать с трех аэродромов и тренировки уже начались. Пока это одиночные полёты в районе мест дислокации. Позже пройдут тренировки в составе тактических групп. Тренировочные полёты над Владивостоком намечены на конец апреля — начало мая.
Подробный список мероприятий ко Дню Победы 2020 во Владивостоке в материале “Комсомольской правды - Владивосток”.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU