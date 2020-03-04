2020-03-04T10:14:21+03:00
Общество

22 летательных аппарата будут участвовать в параде Победы во Владивостоке

Тренировки летчиков начнутся задолго до 9 Мая и будут проходить в том числе и над городом
Константин МИХАЙЛОВ
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Многоцелевые истребители Су-30СМ. Фото: Архив КПМногоцелевые истребители Су-30СМ. Фото: Архив КП
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В воздушной части парада в честь 75-летия Победы во Владивостоке запланировано участие 22-х летательных аппаратов Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, сообщает Минобороны России.

Морскую авиацию ТОФ будут представлять 14 самолетов и вертолетов. Остальные летательные аппараты для праздника выделят ВВС и ПВО Восточного военного округа. Предварительно планируется, что над столицей Приморского края пролетят дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35 и Су-30СМ, а также палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8.

Летчики будут взлетать с трех аэродромов и тренировки уже начались. Пока это одиночные полёты в районе мест дислокации. Позже пройдут тренировки в составе тактических групп. Тренировочные полёты над Владивостоком намечены на конец апреля — начало мая.

Подробный список мероприятий ко Дню Победы 2020 во Владивостоке в материале “Комсомольской правды - Владивосток”.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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