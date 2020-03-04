Почти смог: дорогущий джип разбился на глазах у очевидцев во Владивостоке

4 Март 2020 2020-03-04T10:28:35+03:00

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Социальные сети Приморья покоряют видео с ледяных склонов Владивостока. Очевидцам удалось заснять тщетные попытки водителя дорогостоящего внедорожника спуститься с горки. Также в объектив видеокамеры попал и скользящий по склону седан. Такси чуть не придавило желающего помочь. Машины абсолютно разных классов – с 4 WD или передним приводом, перед гололедом оказались равны.

Несмотря на все старания и осторожность новенький джип изрядно пострадал при спуске с улицы Маньчжурская. Автомобиль, стоимость которого в базовой комплектации начинается от 3 миллионов, а в топовой и вовсе достигает – 4,6, не смог преодолеть суровую владивостоксую горку. Мощный мотор и полный привод не помогли избежать столкновения Range Rover Evoque с бетонным ограждением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764457" frameborder="0"></iframe> Новенький внедорожник завис на ограждениях во Владивостоке.Видео: dpscontrol125rus

После нескольких разворотов, автомобиль буквально завис на блоках. Подобный аттракцион явно ударит по карману владельца. Искренне надеемся, что машина застрахована по КАСКО «вкруг».

В неприятной ситуации на скользкой дороге оказался сегодня и водитель таксомоторной компании. Toyota Prius застрял на спуске с Кипарисовой. Машину попытался вытолкать доброволец, однако такси занесло на льду. К счастью, обошлось без пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="450" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764456" frameborder="0"></iframe> Такси снесло на скользком участке трассы.Видео: dpskontrol_125rus

Из-за сильного снегопада в столице Дальнего Востока сегодня происходят массовые ДТП. Мартовский День жестянщика запомнится многим автомобилистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU