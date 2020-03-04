2020-03-04T10:45:26+03:00
Общество

Работник одного из баров Владивостока подрабатывал драгдилером

Продажу “экстази” пресекли правоохранители
Константин МИХАЙЛОВ
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Экстези. Фото: архив КПЭкстези. Фото: архив КП
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Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении жителя города, обвиняемого по статье 228 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере).

Следствие считает, что мужчина, работая в баре, приторговывал в заведении наркотиками синтетического ряда. Схема была проста. Граждане в поисках кайфа заходили в бар, отдавали деньги сообщнику наркоторговца, а получали наркотики уже лично из его рук.

Так, в декабре 2018 года фигурант дела продал наркотическое средство MDMA (Метилендиоксиметамфетамин) в количестве 0,85 граммов «покупателю». Последний, как оказалось, действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». После сделки бармен попытался скрыться, однако сотрудники полиции быстро его задержали.

Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. В отношении неустановленного сообщника, организовавшего сбыт наркотических средств бармену, уголовное дело выделено в отдельное производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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