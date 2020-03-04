Коллекторов в Приморье оштрафовали за то, что те досаждали звонками женщине-банкроту
Жительница Уссурийского городского округа обратилась с заявлением к судебным приставам и сообщила о коллекторах, требующих возврата кредиторской задолженности. По ее словам, специалисты по взысканию долгов терроризировали женщину телефонными звонками.
Оказалось, что заявительница официально признана банкротом, а значит по закону коллекторы не имели права общаться с ней по телефону таким настойчивым способом. Причем те самые коллекторы - работники НАО «ПКБ» - прекрасно были об этом осведомлены, но продолжали нарушать права гражданки.
Эта самая компания, в итоге, и ответит за сотрудников. Суд признал юридическое лицо виновным и оштрафовал на 55 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU