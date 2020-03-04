Еще одна жертва снегопада, кроссовер кубарем скатился с горы во Владивостоке
На крутых спусках с улиц Жариковская и Маньчжурская во Владивостоке продолжаются «злоключения» автомобилистов. Очередной жертвой снегопада и обледеневшей дороги стал водитель кроссовера. Машина попросту слетела с горы и зависла над обрывом. Владелец чудом остался жив.
Жители города, да и редакция сочувствовали хозяину дорогого джипа, который сегодня изрядно повредил своего железного коня при спуске с Жариковской. Как оказалось, автомобилист еще легко отделался. Следующему водителю повезло меньше. Ноnda CR-V скатилась с горы практически кубарем. От дальнейшего падения кроссовер спасла подпорная стена, в которую он уткнулся передней частью.
Машина перевернулась на скользкой дороге во Владивостоке.Видео: dpskontrol125rus
Снегопад сегодня стал причиной многочисленных ДТП в столице Дальнего Востока. Лишь по предварительным данным пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, зарегистрировано 92 аварии. Сутки еще не подошли к концу, да и не все происшествия еще оформлены.
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ИСТОЧНИК KP.RU