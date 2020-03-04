Эх, прокачу: жители Владивостока катаются по заснеженным дорогам на тюбинге, привязанном к авто
Снегопад во Владивостоке продолжается. Как только вечерние пробки стихли, на заснеженных дорогах появились любители поразвлечься. И нет, речь не о любителях дрифта и снежных заносов. На дорогах города появились счастливые обладатели тюбингов и автомобилей.
Народная забава очень проста. В надувную "ватрушку", которая привязывается к автомобилю сзади, садится человек, ну а дальше дело скорости и скольжения. Несмотря на то, что городская техника продолжает чистить улицы, много где во Владивостоке прямо сейчас можно найти те участки дорог, где есть лишь снежный накат, чем и пользуются экстремалы.
Во Владивостоке любители зимних видов спорта катаются по заснеженным дорогам на тюбинге.
Впрочем, далеко любителям зимних видов спорта ехать не приходится - буквально за следующим поворотом уже работают грейдеры. Тем не менее, оптимистично настроенные граждане, изрядно извалявшись в снегу, были весьма рады тому, что смогли этим снежным вечером поднять настроение себе и случайным прохожим, заснявшим на камеры мобильных телефонов их снежные потехи.
ИСТОЧНИК KP.RU