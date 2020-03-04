Эх, прокачу: жители Владивостока катаются по заснеженным дорогам на тюбинге, привязанном к авто

4 Март 2020 2020-03-04T16:20:19+03:00

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Снегопад во Владивостоке продолжается. Как только вечерние пробки стихли, на заснеженных дорогах появились любители поразвлечься. И нет, речь не о любителях дрифта и снежных заносов. На дорогах города появились счастливые обладатели тюбингов и автомобилей.

Народная забава очень проста. В надувную "ватрушку", которая привязывается к автомобилю сзади, садится человек, ну а дальше дело скорости и скольжения. Несмотря на то, что городская техника продолжает чистить улицы, много где во Владивостоке прямо сейчас можно найти те участки дорог, где есть лишь снежный накат, чем и пользуются экстремалы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764548" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке любители зимних видов спорта катаются по заснеженным дорогам на тюбинге.

Впрочем, далеко любителям зимних видов спорта ехать не приходится - буквально за следующим поворотом уже работают грейдеры. Тем не менее, оптимистично настроенные граждане, изрядно извалявшись в снегу, были весьма рады тому, что смогли этим снежным вечером поднять настроение себе и случайным прохожим, заснявшим на камеры мобильных телефонов их снежные потехи.

ИСТОЧНИК KP.RU