2020-03-04T16:20:19+03:00
Общество

Эх, прокачу: жители Владивостока катаются по заснеженным дорогам на тюбинге, привязанном к авто

Несмотря на обилие снега и массу ДТП, оптимизма некоторым горожанам не занимать [видео]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Жители Владивостока радуются выпавшему снегу и катаются по городским дорогам на тюбингеЖители Владивостока радуются выпавшему снегу и катаются по городским дорогам на тюбингеФото: Василий ПОЛИКАРПОВ
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Снегопад во Владивостоке продолжается. Как только вечерние пробки стихли, на заснеженных дорогах появились любители поразвлечься. И нет, речь не о любителях дрифта и снежных заносов. На дорогах города появились счастливые обладатели тюбингов и автомобилей.

Народная забава очень проста. В надувную "ватрушку", которая привязывается к автомобилю сзади, садится человек, ну а дальше дело скорости и скольжения. Несмотря на то, что городская техника продолжает чистить улицы, много где во Владивостоке прямо сейчас можно найти те участки дорог, где есть лишь снежный накат, чем и пользуются экстремалы.

Во Владивостоке любители зимних видов спорта катаются по заснеженным дорогам на тюбинге.

Впрочем, далеко любителям зимних видов спорта ехать не приходится - буквально за следующим поворотом уже работают грейдеры. Тем не менее, оптимистично настроенные граждане, изрядно извалявшись в снегу, были весьма рады тому, что смогли этим снежным вечером поднять настроение себе и случайным прохожим, заснявшим на камеры мобильных телефонов их снежные потехи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Эх, прокачу: жители Владивостока катаются по заснеженным дорогам на тюбинге, привязанном к авто
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