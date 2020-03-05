2020-03-05T01:52:41+03:00
Происшествия

Житель Амурской области признался в убийстве приморца

В Большом Камне возбудили уголовное дело
Ангелина КРОВИНА
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В Приморье произошло убийствоВ Приморье произошло убийствоФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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В квартире одного из жилых домов в Большом Камне был найден труп. Приехавшие на место эксперты установили, что смерть 48-летнего мужчины была насильственной: он был исколот острым предметом. Следователи возбудили уголовное дело по 105 статье УК РФ, а вскоре задержали и подозреваемого. Им оказался 42-летний приятель убитого, житель Амурской области.

В тот день у мужчин были посиделки в квартире: разговоры за жизнь, выпивка на столе. В какой-то момент, как это часто бывает, к ним в гости заглянула ссора.

- По данным следствия обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего с потерпевшим конфликта, нанёс ему несколько ударов ножом в грудь, от которых он скончался на месте.

Задержанный мужчина в совершении преступления признался. В настоящее время суд уже избрал ему меру пресечения. Мужчина отправился в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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