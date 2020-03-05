Уголовный стартап: три владивостокца через WhatsApp продавали алкоголь
Три владивостокца решили заняться бизнесом. Накупили алкоголя на несколько миллионов рублей, спрятали его в гаражах и решили продавать. Причем делали они это незаконно: без лицензий и маркировок через приложение «WhatsApp». Отправляли всем рекламную рассылку, которую вскоре и накрыли правоохранители.
Как сообщает СУ СК по Приморскому краю, в ведомстве расследуют уголовное дело по статье 171.1 УК РФ за незаконный оборот алкоголя. В санкциях, помимо огромного штрафа, есть и тюремный срок до шести лет.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - делятся представители Следственного комитета.
Рыночная стоимость изъятого у подозреваемых алкоголя составила более 5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU