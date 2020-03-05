Во Владивостоке Merсedes-Benz выпал прямо на дорогу из эвакуатора

5 Март 2020 2020-03-05T03:02:35+03:00

ЧП с дорогой машиной произошло на крутом подъеме [видео]

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Необычный случай случился на дороге Владивостока во время снегопада. Длинномер, который поднимался по Срелочной на Баляева потерял ценный груз. На глазах и изумленных очевидцев из кузова выпал автомобиль, предположительно Merсedes-Benz SLC.

Городские дороги во время снегопада превратились в полосу препятствий для многих автомобилистов. Большегруз с дорогой машиной в кузове поднимался по «Тещиному языку», как это место называют в народе, и попросту потерял груз. Элитная «купешка» выкатилась на дорогу на крутом подъеме. К счастью никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764658" frameborder="0"></iframe> Машина выпала из кузова большегруза на дорогу.Видео: dps_vl

Как сообщают очевидцы, машина была закреплена, однако ремни порвались во время преодоления крутого подъема.

– Вот так из обычного водителя эвакуатора он стал обладателем Merсedes, – шутят пользователи социальных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU