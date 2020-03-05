Во Владивостоке Merсedes-Benz выпал прямо на дорогу из эвакуатора
Необычный случай случился на дороге Владивостока во время снегопада. Длинномер, который поднимался по Срелочной на Баляева потерял ценный груз. На глазах и изумленных очевидцев из кузова выпал автомобиль, предположительно Merсedes-Benz SLC.
Городские дороги во время снегопада превратились в полосу препятствий для многих автомобилистов. Большегруз с дорогой машиной в кузове поднимался по «Тещиному языку», как это место называют в народе, и попросту потерял груз. Элитная «купешка» выкатилась на дорогу на крутом подъеме. К счастью никто не пострадал.
Машина выпала из кузова большегруза на дорогу.Видео: dps_vl
Как сообщают очевидцы, машина была закреплена, однако ремни порвались во время преодоления крутого подъема.
– Вот так из обычного водителя эвакуатора он стал обладателем Merсedes, – шутят пользователи социальных сетей.
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ИСТОЧНИК KP.RU