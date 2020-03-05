2020-03-05T02:42:56+03:00
Общество

Суперциклон может накрыть Приморье в ближайшее время - предполагает создатель портала “Маглипогода”

“Если все условия совпадут для этого, то это будет бомба”, - заявил Руслан Юрковский
Константин МИХАЙЛОВ
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Маглипогода сообщила о возможном возникновении суперциклонаМаглипогода сообщила о возможном возникновении суперциклонаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сообщение на портале синоптика-любителя появилось в половину второго ночи 5 марта. В нём говорится: «Внимание всем! Предварительная информация. 10 марта есть большая вероятность образования суперциклона в Японском море. Готовиться к штормовой погоде, возможно, придется в Приморье и во многих в других регионах Дальнего Востока. Если все условия совпадут для этого, то это будет бомба. Следите за нашим прогнозами”. Ещё через двадцать минут Юрковский добавил: “По возможности все расскажу”.

Между тем официальная метеослужба края Примгидромет никаких пугающих прогнозов на ближайшее время не дает. В том числе и на предстоящий уик-энд. Ранее специалисты портала «Расписание погоды» сообщали о снегопаде, который стоит ждать в столице российского Дальнего Востока в субботу, 7 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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