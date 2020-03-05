"Из-за такого как ты, все опоздают на работу": владивостокцы устраивают разборки, стоя в пробках

5 Март 2020 2020-03-05T02:49:56+03:00

После снегопада транспортный коллапс в городе оценивается на 9 баллов

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Утро 5 марта для многих владивостокцев не задалось. После серьезного снегопада городские дороги, согласно сервису "2ГИС", сковали 9-балльные пробки. Жители как никогда разговорчивы и, стоя в пробках, устраивают разборки.

Пестрящий красный цвет на карте захватил сегодня все районы приморской столицы. Движение парализовано на проспектах 100-летия, Красного Знамени, Некрасовском, Океанском.

- И чего всем дома не сидится? - вопрошает один горожанин, находящийся в пробке на Первой речке.

Ему отвечает некий Даниил.

- ...который советует сидеть всем дома. Сиди там сам. Меньше таких как ты, и будет проще ехать.

Серьезные заторы на 9.30 утра на таких улицах, как Луговая, Снеговая, Постышева, Гамарника, Иртышская, Русская, Давыдова, Магнитогорская, Ильичева, Днепровская, Гоголя, Жигура, Аллилуева, Котельникова, Стрелочная, Адмирала Юмашева, Спиридонова, Шепеткова, Адмирала Кузнецова, Борисенко, Фадеева, - и это далеко не полный список.

- Осторожно, скользко, - предупреждает на онлайн-карте некий аноним, находящийся в районе Нейбута.

- Спасибо, не знали! - отвечает ему горожанка по имени Соня .

Неподалеку от них другой аноним решил решил пожаловаться в пустоту. Обвинил в пробках и всех, и никого конкретного.

- Из-за тебя, из-за таких, как ты - кто выехал сегодня. Все опоздают на работу, экзамен и...

А тем временем стоит движение и на Русском мосту. Некий студент из Инженерной школы рассказал, что у них в универе не отменили пары.

- Стою в пробке... Есть ли смысл ехать на пары? Я из "инженерки", у нас никогда занятия не отменяют.

Напомним, пока Приморье пытается оправиться от прошедшего циклона, на край надвигается очередной вихрь, но уже с небольшим количеством осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU