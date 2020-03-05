Автовокзал Владивостока отменил 10 междугородних автобусных рейсов 5 марта
О причине отмены рейсов ничего не сообщается. Вероятно, на это оказало свое влияние и ненастье, разыгравшееся накануне. Однако, стоит отметить, что отмена междугородних автобусных рейсов в Приморье в последние месяцы стала очень частым явлением и далеко не всегда отмены происходят в непогожие дни.
Список отмененных рейсов 5 марта
12 Владивосток — Хороль 09:30
510 Владивосток — Преображение 10:00
504 Владивосток — Большой Камень 11:25
513 Владивосток — Партизанск 12:20
504 Владивосток — Большой Камень 13:10
506 Владивосток — Находка 13:20
506 Владивосток — Находка 15:10
504 Владивосток — Большой Камень 15:55
522 Владивосток — Покровка 16:30
504 Владивосток — Большой Камень 19:35
ИСТОЧНИК KP.RU