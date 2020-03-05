2020-03-05T03:22:23+03:00
Общество

Автовокзал Владивостока отменил 10 междугородних автобусных рейсов 5 марта

Об изменении в расписании сообщил сайт Примвокзал
Константин МИХАЙЛОВ
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Автовокзал Владивостока отменил 10 автобусных рейсовАвтовокзал Владивостока отменил 10 автобусных рейсовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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О причине отмены рейсов ничего не сообщается. Вероятно, на это оказало свое влияние и ненастье, разыгравшееся накануне. Однако, стоит отметить, что отмена междугородних автобусных рейсов в Приморье в последние месяцы стала очень частым явлением и далеко не всегда отмены происходят в непогожие дни.

Список отмененных рейсов 5 марта

12 Владивосток — Хороль 09:30

510 Владивосток — Преображение 10:00

504 Владивосток — Большой Камень 11:25

513 Владивосток — Партизанск 12:20

504 Владивосток — Большой Камень 13:10

506 Владивосток — Находка 13:20

506 Владивосток — Находка 15:10

504 Владивосток — Большой Камень 15:55

522 Владивосток — Покровка 16:30

504 Владивосток — Большой Камень 19:35

ИСТОЧНИК KP.RU

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