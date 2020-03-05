Жизнь дороже машины: во Владивостоке «Субарист» вытащил застрявшую скорую

5 Март 2020 2020-03-05T06:18:47+03:00

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Отчаянный «Субарист» стал настоящим народным героем, после того, как вытащил застрявшую скорую во Владивостоке. Водитель, не щадя свой Forester, отбуксировал на тросе тяжелый автомобиль. Медицинская бригада поблагодарила парня, отметив, что он настоящий герой.

Поступок приморского автомобилиста вызвал общественный резонанс, после того, как видео разошлось по автомобильным группам. Парень, рискуя собственной машиной, которая, как минимум легче микроавтобуса скорой помощи, вытащил застрявших на Невельского медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764660" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке очевидец помог бригаде скорой помощи.Видео: dps.control! другой источник

– Красавчик. Водителю обязательно вернутся его добрые дела такими же. Побольше бы таких людей на дорогах и не только, – комментируют подписчики популярной автомобильной группы.

Стоит отметить, что дороги Владивостока с самого утра сковали внушительные пробки. Уровень транспортных заторов в городе достиг 9 баллов. Спуски и подъемы сильно обледенели после прошедшего снегопада. Проезд по межквартальным дорогам практически нигде не расчищен. В ледяном плену сегодня оказались и автомобилисты и пешеходы.

Автомобили и автобусы сносит на скользких дорогах Владивостока. Во многих районах уже случились ДТПФото: Сергей ЛАНИН

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ИСТОЧНИК KP.RU