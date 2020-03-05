2020-03-05T06:20:14+03:00
Общество

Овощи и фрукты из Узбекистана хлынут в Приморье, если переговоры закончатся удачно

Делегация Приморского края отправится в Ташкент договариваться об импорте плодоовощной продукции
Константин МИХАЙЛОВ
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Приморье и Узбекистан хотят договориться об импорте овощей и фруктовПриморье и Узбекистан хотят договориться об импорте овощей и фруктовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Представители Приморья посетят Ташкент с 4 по 7 марта, сообщил МИД Узбекистана. Делегаты во главе с заместителем председателя правительства Приморского края Константином Шестаковым собираются побывать в министерстве инвестиций и внешней торговли, министерстве транспорта, а также встретятся с представителями холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг" и другими бизнесменами Узбекистана.

Основная цель поездки — поставка овощей и фруктов из Узбекистана в Приморский край. Соответственно, будет обсуждаться сотрудничество оптовых и торговый сетей, развитие транспортно-логистического взаимодействия.

Приморье не является первопроходцем на этом пути. Недавно представители Узбекистана заявили, что страна готова увеличить поставку овощей и фруктов в Новосибирскую область.

Генеральное консульство Республики Узбекистан открылось во Владивостоке 1 марта 2019 года в здании по адресу: улица Верхнепортовая, 46. Это пятое дипломатическое представительство Узбекистана в России и первое на Дальнем Востоке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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