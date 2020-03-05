За снегопад приморцы разбили 330 автомобилей, 10 человек получили травмы

5 Март 2020 2020-03-05T05:59:02+03:00

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За время снегопада в среду, 4 марта, на дорогах Приморья зарегистрировано 160 ДТП: 3 - с пострадавшими, 157 – с материальным ущербом.

По данным регионального ГИБДД, пик аварий пришелся на время с 10 до 12 часов. В это время произошло 36 ДТП. Большая часть аварий, естественно, зарегистрирована во Владивостоке – 104. Следом с большим отрывом идут Находка и Уссурийск - 18 и 17 соответственно.

Каждое второе происшествие – столкновение машин, а каждое третье – наезд на стоящий автомобиль. Характерные для минувших суток нарушения правил дорожного движения: несоблюдение очередности проезда, бокового интервала и дистанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU