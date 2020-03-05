2020-03-05T07:43:19+03:00
Общество

Бесплатную телефонную связь предоставит ветеранам войны и блокадникам «Ростелеком»

С 1 мая россияне, прошедшие Великую Отечественную, смогут звонить по домашним телефонам без абонетской платы
Константин МИХАЙЛОВ
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Домашние телефоны для многих до сих пор важны. Фото: pixabayДомашние телефоны для многих до сих пор важны. Фото: pixabay
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Президент крупнейшей телефонной компании России Михаил Осеевский заявил: "В преддверии 75-летия Победы “Ростелеком” принял решение предоставить бессрочную возможность бесплатно пользоваться услугами телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и, поскольку мы петербургская компания, для всех блокадников, где бы они сейчас ни проживали”. Как утверждает Осиевский, домашние телефоны до сих пор востребованы многими жителями нашей страны, особенно людьми старшего поколения.

Руководитель компании обратился к региональным властям с просьбой помочь составить полные списки ветеранов войны и блокадников. “Ростелеком” обслуживает более 13 миллионов домашних телефонов на территории России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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