Бесплатную телефонную связь предоставит ветеранам войны и блокадникам «Ростелеком»

5 Март 2020 2020-03-05T07:43:19+03:00

Домашние телефоны для многих до сих пор важны. Фото: pixabay

С 1 мая россияне, прошедшие Великую Отечественную, смогут звонить по домашним телефонам без абонетской платы

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Президент крупнейшей телефонной компании России Михаил Осеевский заявил: "В преддверии 75-летия Победы “Ростелеком” принял решение предоставить бессрочную возможность бесплатно пользоваться услугами телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и, поскольку мы петербургская компания, для всех блокадников, где бы они сейчас ни проживали”. Как утверждает Осиевский, домашние телефоны до сих пор востребованы многими жителями нашей страны, особенно людьми старшего поколения.

Руководитель компании обратился к региональным властям с просьбой помочь составить полные списки ветеранов войны и блокадников. “Ростелеком” обслуживает более 13 миллионов домашних телефонов на территории России.

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ИСТОЧНИК KP.RU