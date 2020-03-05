2020-03-05T08:51:44+03:00
Происшествия

Молодой житель Владивостока погиб на глазах у посетителей кафе

Полицейские выясняют, что послужило причиной трагедии
Милана СОКОЛМарк КАПУСТИН
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Специалисты выясняют все обстоятельства трагедииСпециалисты выясняют все обстоятельства трагедииФото: Милана СОКОЛ
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Вечерние посиделки в одном из кафе города Артем закончились гибелью молодого человека и вызовом полиции. Посетили закусочной услышали выстрелы, как оказалось у одного из клиентов заведения был с собой травматический пистолет. По словам очевидцев, молодой человек решил свести счеты с жизнью.

Работники заведения нажали тревожную кнопку сигнализации и вызвали медиков. Все посетители покинули кафе. Врачам, к сожалению, не удалость спасти парня. Пуля попала в висок, смерть оказалась мгновенной. Как выяснили полицейские, молодой человек проживал во Владивостоке. Погибшему было всего 23 года.

Что именно послужило причиной столь отчаянного поступка, предстоит выяснить специалистам. Сотрудники органов внутренних дел уже опросили работников предприятия быстрого питания. По факту трагедии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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