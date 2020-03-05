2020-03-05T10:29:07+03:00
Происшествия

«Ускользнули» с места ДТП: владелец частной собственности во Владивостоке ищет виновников

«Понастроят своих домов, машинам врезаться негде». Боулинг с участием авто получил продолжение [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Владелец надеется на совесть виновников происшествияВладелец надеется на совесть виновников происшествия
Изменить размер текста:

Второй день подряд социальные сети Приморья облетают видео с ледяных горок во Владивостоке. Прошедший снегопад, как оказалось, доставил проблемы не только автомобилистам, но и жителям, чьи дома оказались на пути неуправляемых машин. Так, продолжение получила история с улицы Карла Либкнехта, где, как минимум трое водителей, врезались в один и тот же забор.

Стоит отметить, что все участники ДТП дружно покинули аварийный участок, видимо не посчитав нужно возместить ущерб владельцу за испорченное имущество. При этом автомобилисты засветились на камерах мобильных телефонов очевидцев.

– Я собственник дома на ул. Карла Либкнехта. Все три водятла скрылись с места ДТП, забор в труху. Ищем очевидцев, людей кто видел гос.номера разбитых авто и, надеемся на совесть владельцев машин, – поделился разочарованный хозяин участка в социальных сетях.

Хозяин участка показал последствия троиной атаки забора.Видео: dps_vl

КП-Владивосток подробно рассказывала о массовых ДТП и одиночных авариях, которые случились во время снегопада во Владивостоке. Посмотреть приключения автомобилистов на Карла Либкнехта, можно в нашей заметке.

– Они скатились с места ДТП. На троих ремонт забора, как раз дешевле будет, – шутят пользователи автомобильного сообщества в интернете.

Ледяной подъем во Владивостоке не смог преодолеть еще один отчаянный автомобилист.Видео: dpskontrol_125rus

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ускользнули» с места ДТП: владелец частной собственности во Владивостоке ищет виновников
Бывшее общежитие во Владивостоке станет домом для бюджетников по программе «Арендное жилье»
Молодой житель Владивостока погиб на глазах у посетителей кафе
Бесплатную телефонную связь предоставит ветеранам войны и блокадникам «Ростелеком»
За снегопад приморцы разбили 330 автомобилей, 10 человек получили травмы
Овощи и фрукты из Узбекистана хлынут в Приморье, если переговоры закончатся удачно
Жизнь дороже машины: во Владивостоке «Субарист» вытащил застрявшую скорую
Автовокзал Владивостока отменил 10 междугородних автобусных рейсов 5 марта
Во Владивостоке Merсedes-Benz выпал прямо на дорогу из эвакуатора
Суперциклон может накрыть Приморье в ближайшее время - предполагает создатель портала “Маглипогода”
"Из-за такого, как ты, все опоздают на работу": владивостокцы устраивают разборки, стоя в пробках