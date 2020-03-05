«Ускользнули» с места ДТП: владелец частной собственности во Владивостоке ищет виновников

5 Март 2020 2020-03-05T10:29:07+03:00

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Второй день подряд социальные сети Приморья облетают видео с ледяных горок во Владивостоке. Прошедший снегопад, как оказалось, доставил проблемы не только автомобилистам, но и жителям, чьи дома оказались на пути неуправляемых машин. Так, продолжение получила история с улицы Карла Либкнехта, где, как минимум трое водителей, врезались в один и тот же забор.

Стоит отметить, что все участники ДТП дружно покинули аварийный участок, видимо не посчитав нужно возместить ущерб владельцу за испорченное имущество. При этом автомобилисты засветились на камерах мобильных телефонов очевидцев.

– Я собственник дома на ул. Карла Либкнехта. Все три водятла скрылись с места ДТП, забор в труху. Ищем очевидцев, людей кто видел гос.номера разбитых авто и, надеемся на совесть владельцев машин, – поделился разочарованный хозяин участка в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764702" frameborder="0"></iframe> Хозяин участка показал последствия троиной атаки забора.Видео: dps_vl

КП-Владивосток подробно рассказывала о массовых ДТП и одиночных авариях, которые случились во время снегопада во Владивостоке. Посмотреть приключения автомобилистов на Карла Либкнехта, можно в нашей заметке.

– Они скатились с места ДТП. На троих ремонт забора, как раз дешевле будет, – шутят пользователи автомобильного сообщества в интернете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764700" frameborder="0"></iframe> Ледяной подъем во Владивостоке не смог преодолеть еще один отчаянный автомобилист.Видео: dpskontrol_125rus

ИСТОЧНИК KP.RU