Пьяная выходка сделала из 20-летнего парня телефонного террориста
Полиция, МЧС, ФСБ и бригада медиков выехали на место предполагаемой закладки взрывного устройства в кафе на улице Батарейная, после того как в полицию Владивостока поступил тревожный звонок. Когда выяснилось что бомбы в здании нет, сотрудники МВД и ФСБ провели расследование, нашли и задержали телефонного хулигана. Им оказался 20-летний местный житель.
В отделе полиции парень признался, что был пьян, когда звонил и рассказывал о взрывчатке.
И хотя злоумышленник раскаялся в содеянном, Фрунзенский районный суд Владивостока признал мужчину виновным. За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве шутник получил срок - 3 года 3 месяца условно.
С него еще и взыскали деньги, потраченные спецслужбами на выезд в кафе. Правда, о какой конкретно сумме идет речь, не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU