2020-03-05T12:34:36+03:00
Общество

Галерея Артэтаж представляет выставку художника Сергея Меренкова «Привязанность к корням»

Вернисаж состоится 6 марта в 17 часов
Константин МИХАЙЛОВ
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Живопись Сергея МеренковаЖивопись Сергея Меренкова
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«Привязанность к корням» - так называется одна из работ Сергея Меренкова, которая и дала имя всей выставке в галерее Артэтаж. Экспозицию можно будет увидеть уже завтра, 6 марта, с 17:00, в выставочных залах на Адмирала Фокина, 25.

Картины владивостокского мастера активно экспонируются в салонах европейских художников в Германии, Франции, Голландии, завоевывая призы зрительских симпатий и нечасто появляясь на родной земле.

Искусствоведы окрестили стиль Сергея Меренкова русским народным сюрреализмом, но сам художник не находит в своих работах ничего сюрреалистического. Он определяет свое творчество как ироническо-философский примитивный реализм. Как бы там ни было произведения художника не оставят равнодушными ни глубоких знатоков искусства, ни просто любителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Галерея Артэтаж представляет выставку художника Сергея Меренкова «Привязанность к корням»
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