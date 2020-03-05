Галерея Артэтаж представляет выставку художника Сергея Меренкова «Привязанность к корням»

5 Март 2020 2020-03-05T12:34:36+03:00

Изменить размер текста: A A

«Привязанность к корням» - так называется одна из работ Сергея Меренкова, которая и дала имя всей выставке в галерее Артэтаж. Экспозицию можно будет увидеть уже завтра, 6 марта, с 17:00, в выставочных залах на Адмирала Фокина, 25.

Картины владивостокского мастера активно экспонируются в салонах европейских художников в Германии, Франции, Голландии, завоевывая призы зрительских симпатий и нечасто появляясь на родной земле.

Искусствоведы окрестили стиль Сергея Меренкова русским народным сюрреализмом, но сам художник не находит в своих работах ничего сюрреалистического. Он определяет свое творчество как ироническо-философский примитивный реализм. Как бы там ни было произведения художника не оставят равнодушными ни глубоких знатоков искусства, ни просто любителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU