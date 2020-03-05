Жителей и гостей Владивостока приглашают погулять по красавцам парусникам

5 Март 2020 2020-03-05T15:58:54+03:00

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Жители и гости Владивостока в дни шестого Восточного экономического форума снова смогут подняться на борт парусников и погулять по «морской деревне». Ведь в эти дни в дальневосточной столице будут чествовать победителей второй дальневосточной регаты «СКФ Белый парус мира 2020».

Регата пройдет в августе-сентябре в Японском море, к участию приглашены порты Японии, Республики Корея, Китая, Индонезии и Перу, а также приморский учебный парусник «Надежда». Завершатся соревнования во Владивостоке в дни шестого ВЭФ в начале сентября.

Как сообщил и.о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Григорий Плотницкий, с 1 по 6 сентября парусники будут пришвартованы на причалах № 30 и № 33 и будут открыты для посещения.

- Перед тем, как подняться на борт, жители и гости Владивостока смогут прогуляться по «морской деревне», расположенной на центральной площади города. Также в эти дни пройдут парад экипажей, парусников, детско-юношеские соревнования по парусному спорту, церемония награждения, – рассказал Плотницкий во время на совещании по организации и подготовке регаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU