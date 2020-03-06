Осторожно, гололедица: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 6 марта 2020 года

6 Март 2020 2020-03-06T00:41:52+03:00

На большей части региона сегодня без осадков. Фото: Александр Хитров.

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Шестого марта погода в Приморском крае находится в подчинении поля повышенного атмосферного давления. Синоптики портала Примпогода говорят о том, что в регионе преимущественно без осадков. Температуры воздуха колеблются в пределах -3 +5 градусов. Специалисты предупреждаю местных жителей о том, что на улице необходимо быть предельно внимательным – на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер южный умеренный.

Так во Владивостоке переменная облачность. Как говорят специалисты, без осадков. Дневные температуры воздуха в пределах 0 +2 градусов. Местами на дорогах дальневосточной столицы гололедица. Ветер северный, со второй половины южный слабый до умеренного.

Переменная облачность и без осадков сегодня и в Уссурийске. Днем 0 +2 градуса. Местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного.

В Находке переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Дневные температуры в пределах +2 +4 градусов. На дорогах местами гололедица. Ветер слабый до умеренного.

ИСТОЧНИК KP.RU