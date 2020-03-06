2020-03-06T00:41:52+03:00
Общество

Осторожно, гололедица: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 6 марта 2020 года

В дальневосточной столице сегодня переменная облачность
Кристина ГРИН
Поделиться:
На большей части региона сегодня без осадков. Фото: Александр Хитров.На большей части региона сегодня без осадков. Фото: Александр Хитров.
Изменить размер текста:

Шестого марта погода в Приморском крае находится в подчинении поля повышенного атмосферного давления. Синоптики портала Примпогода говорят о том, что в регионе преимущественно без осадков. Температуры воздуха колеблются в пределах -3 +5 градусов. Специалисты предупреждаю местных жителей о том, что на улице необходимо быть предельно внимательным – на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер южный умеренный.

Так во Владивостоке переменная облачность. Как говорят специалисты, без осадков. Дневные температуры воздуха в пределах 0 +2 градусов. Местами на дорогах дальневосточной столицы гололедица. Ветер северный, со второй половины южный слабый до умеренного.

Переменная облачность и без осадков сегодня и в Уссурийске. Днем 0 +2 градуса. Местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного.

В Находке переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Дневные температуры в пределах +2 +4 градусов. На дорогах местами гололедица. Ветер слабый до умеренного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Владивостока приглашают отпраздновать 8 марта массовой лыжной гонкой
Вооружен и очень опасен: разбойника из Владивостока осудят за дерзкое нападение на незнакомца
Особые приметы - шрам на голове: в Приморье ищут без вести пропавшего лысого мужчину
Осторожно, гололедица: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 6 марта 2020 года
Жителей и гостей Владивостока приглашают погулять по красавцам парусникам
Галерея Артэтаж представляет выставку художника Сергея Меренкова «Привязанность к корням»
«Ускользнули» с места ДТП: владелец частной собственности во Владивостоке ищет виновников
Бывшее общежитие во Владивостоке станет домом для бюджетников по программе «Арендное жилье»
Молодой житель Владивостока погиб на глазах у посетителей кафе
Бесплатную телефонную связь предоставит ветеранам войны и блокадникам «Ростелеком»
За снегопад приморцы разбили 330 автомобилей, 10 человек получили травмы
Овощи и фрукты из Узбекистана хлынут в Приморье, если переговоры закончатся удачно
Жизнь дороже машины: во Владивостоке «Субарист» вытащил застрявшую скорую
Автовокзал Владивостока отменил 10 междугородних автобусных рейсов 5 марта
Во Владивостоке Merсedes-Benz выпал прямо на дорогу из эвакуатора
Суперциклон может накрыть Приморье в ближайшее время - предполагает создатель портала “Маглипогода”
"Из-за такого, как ты, все опоздают на работу": владивостокцы устраивают разборки, стоя в пробках