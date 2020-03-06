2020-03-06T01:18:24+03:00
Общество

Особые приметы - шрам на голове: в Приморье ищут без вести пропавшего лысого мужчину

Валерий уехал из дома в феврале этого года и вернулся
Кристина ГРИН
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Мужчина пропал вместе с машиной, на которой выехал из дома. Фото: Примпоиск.Мужчина пропал вместе с машиной, на которой выехал из дома. Фото: Примпоиск.
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37-летний Валерий пропал 25 февраля 2020 года. Мужчина выехал из дома в селе Осиновка, но обратно он так и не вернулся. Никто из жителей близлежащих поселков Михайловского района не могут рассказать, где он. Родные и близкие забили тревогу.

Теперь о загадочном исчезновении Валерия знают не только полицейские, но и волонтеры Примпоиска. Они обратились за помощью к неравнодушным горожанам. Присмотритесь к фотографии. Возможно, вы видели Валерия или знаете, где он может находиться.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы отсутствуют.

Был одет: черная куртка с белыми полосками на рукавах, темно-синий спортивный костюм, кепка черного цвета, синие кроссовки.

Особые приметы: четыре передних верхних зуба отсутствуют, шрам на голове.

Автотранспорт: Нисан Ад белого цвета.

Если вам что-либо известно о том, где сейчас Валерий, позвоните по телефонам: 8 (42346) 2 – 31 – 02 - ОМВД России по Михайловскому району или 02, 102 – полиция, 8 962 334 51 07 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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