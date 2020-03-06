Особые приметы - шрам на голове: в Приморье ищут без вести пропавшего лысого мужчину
37-летний Валерий пропал 25 февраля 2020 года. Мужчина выехал из дома в селе Осиновка, но обратно он так и не вернулся. Никто из жителей близлежащих поселков Михайловского района не могут рассказать, где он. Родные и близкие забили тревогу.
Теперь о загадочном исчезновении Валерия знают не только полицейские, но и волонтеры Примпоиска. Они обратились за помощью к неравнодушным горожанам. Присмотритесь к фотографии. Возможно, вы видели Валерия или знаете, где он может находиться.
Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы отсутствуют.
Был одет: черная куртка с белыми полосками на рукавах, темно-синий спортивный костюм, кепка черного цвета, синие кроссовки.
Особые приметы: четыре передних верхних зуба отсутствуют, шрам на голове.
Автотранспорт: Нисан Ад белого цвета.
Если вам что-либо известно о том, где сейчас Валерий, позвоните по телефонам: 8 (42346) 2 – 31 – 02 - ОМВД России по Михайловскому району или 02, 102 – полиция, 8 962 334 51 07 – волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU