Вооружен и очень опасен: разбойника из Владивостока осудят за дерзкое нападение на незнакомца
Наш «герой» - житель Владивостока, который вступил на сколькую дорожку преступной жизни в июне 2019 года. Тогда в бухте Новгородской он увидел мужчину, в кармане у которого была пачка денег. Наличные сработали как красный цвет для быка. Механизм уже было не остановить. С собой у смельчака был пистолет «RÖHM RG 88». Он, кстати, относится к огнестрелу ограниченного поражения. Но стрелять – это крайняя мера, к которой дальневосточник не пришел. Он просто засветил оружием, а когда незнакомец испугался, отобрал у него 95 тысяч рублей.
Вроде и план дерзкий, и реализация не хромала, но мужчину все же нашли оперативники. Вскоре ему было предъявлено обвинение по статье «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с угрозой применения такого насилия, совершенный с применением оружия».
- Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Владивостока. В настоящее время уголовное дело направлено в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Кстати, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU