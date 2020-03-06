2020-03-06T01:49:48+03:00
Общество

Вооружен и очень опасен: разбойника из Владивостока осудят за дерзкое нападение на незнакомца

Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Кристина ГРИН
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Свободы мужчина лишится из-за 95 тысяч рублей.Свободы мужчина лишится из-за 95 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Наш «герой» - житель Владивостока, который вступил на сколькую дорожку преступной жизни в июне 2019 года. Тогда в бухте Новгородской он увидел мужчину, в кармане у которого была пачка денег. Наличные сработали как красный цвет для быка. Механизм уже было не остановить. С собой у смельчака был пистолет «RÖHM RG 88». Он, кстати, относится к огнестрелу ограниченного поражения. Но стрелять – это крайняя мера, к которой дальневосточник не пришел. Он просто засветил оружием, а когда незнакомец испугался, отобрал у него 95 тысяч рублей.

Вроде и план дерзкий, и реализация не хромала, но мужчину все же нашли оперативники. Вскоре ему было предъявлено обвинение по статье «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с угрозой применения такого насилия, совершенный с применением оружия».

- Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Владивостока. В настоящее время уголовное дело направлено в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Кстати, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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